Власти Польши допустили украинских экспертов на место падения ракеты

Представитель канцелярии польского президента Якуб Кумох в своих соцсетях сообщил, что украинские эксперты получили доступ на место падения ракеты на востоке страны.

Кремль прокомментировал заявления Вашингтона о ракетном инциденте в Польше

Он также поблагодарил послов США и Украины в Польше «за сотрудничество в этом важном деле».

В настоящее время деревня, где произошёл инцидент, оцеплена, допускаются только служебные автомобили и местные жителей. На место происшествия также прибыл президент Польши Анджей Дуда.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Варшава и Киев с помощью ситуации с ракетами на границе попытались спровоцировать прямое столкновение России и НАТО, сообщает RT.

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