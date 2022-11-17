Власти Польши допустили украинских экспертов на место падения ракеты

Он также поблагодарил послов США и Украины в Польше «за сотрудничество в этом важном деле».

В настоящее время деревня, где произошёл инцидент, оцеплена, допускаются только служебные автомобили и местные жителей. На место происшествия также прибыл президент Польши Анджей Дуда.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Варшава и Киев с помощью ситуации с ракетами на границе попытались спровоцировать прямое столкновение России и НАТО, сообщает RT.

