В Херсоне произошел теракт
Автомобиль взорвался в Херсоне, местные власти квалифицируют произошедшее как террористический акт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военно-гражданской администрации региона.
По данным СМИ, подорванная машина принадлежала директору управления семьи, молодежи и спорта ВГА Херсонской области Дмитрию Савлученко. По предварительной информации, чиновник погиб, пишет РИА ФАН.
Ранее пленный штаб-сержант ВСУ Александр Тимко рассказал, что украинское военное руководство планировало организовать теракт в Херсоне. По словам военнопленного, он получил приказ атаковать одну из гостиниц города, где якобы проживали российские военнослужащие, пишет RT. Тимко выяснил, что на объекте находились переселенцы из разных регионов, и отказался выполнять распоряжение командования.
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