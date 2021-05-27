Троих пострадавших в ДТП в Петербурге госпитализировали в тяжелом состоянии

Инцидент произошел около 10 утра на Ленинском проспекте. Водитель автобуса не справился с управлением и наехал на фонарный столб. Автобус остался в поднятом положении. В ДТП пострадали сам водитель, кондуктор и трое пассажиров. На месте работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее стало известно, что при столкновении автобуса и легкового автомобиля в Подмосковье погиб один человек. Авария произошла на Московском малом кольце. Автомобиль выехал на встречную полосу и после удара об автобус вылетел в кювет.

