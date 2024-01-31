«Ростех» представит на выставке в Эр-Рияде флагманский беспилотник Supercam
Госкорпорация «Ростех» представит флагманский беспилотник Supercam S350 на выставке World Defence Show, которая пройдет в Эр-Рияде 4-8 февраля. Об этом говорится в сообщении организации.
«Беспилотник может эффективно выполнять работу по аэрофотосъемке и видеомониторингу на высотах от 150 метров до 5 километров. Аппарат уже широко востребован у российских эксплуатантов», — отметили в «Ростехе».
Длительность полета аппарата составляет до нескольких часов, Supercam S350 может развивать скорость до 120 км/ч. Беспилотник можно использовать для разведки, защиты территории, мониторинга объектов топливно-энергетического комплекса, других задач.
В «Ростехе» отметили, что на аппарат устанавливается различная полезная нагрузка, от фотокамеры до системы лазерного сканирования. Беспилотник отличается оперативностью сборки, модульными композиционными элементами, системой отцепа консолей крыла во время посадки.
Ранее гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил о создании барражирующего боеприпаса «Суперкам» с эффективной защитой от систем радиоэлектронной борьбы, напоминает телеканал «360».
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