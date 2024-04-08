Власти отказались восстанавливать рухнувший мост в Вязьме
8 апреля 202422:41
Обрушившийся мост в Вязьме Смоленской области не будут восстанавливать, заявил глава региона Василий Анохин.
По его словам, власти определят цену восстановительных работ. Также ведется подготовка к демонтажу объекта.
«По сути нужно новый готовить проект, потому что этот мост уже восстанавливать никакого не имеет смысла», - цитирует губернатора РИА Новости.
Путепровод в Вязьме обрушился 8 апреля. В результате один человек погиб, пять человек госпитализировали. На участке приостановили движение поездов, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru