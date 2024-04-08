Более 10 поездов проследуют в обход из-за обрушения моста в Вязьме

Более 10 поездов были отправлены в обход в связи с обрушением путепровода в Вязьме Смоленской области. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

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Уточняется, что в обход направлены составы, направляющиеся в Калининград, Минск, Брест и Гомель. Пассажиры с билетами на эти рейсы смогут совершить посадку в Москве либо в Смоленске и далее по маршруту.

При этом пассажирам «Ласточек» по маршрутам Смоленск-Москва, Минск-Москва, Москва-Минск, Москва-Смоленск доступны компенсационные автобусы. Они будут курсировать между станциями Семлёво и Вязьма.

Ранее трое пострадавших при обрушении моста в Вязьме эвакуируют в Москву, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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