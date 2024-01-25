Власти Оренбургской области опубликовали список членов экипажа упавшего Ил-76

Военно-транспортным самолетом Ил-76, который потерпел крушение накануне в Белгородской области, управляли члены экипажа из Оренбургской области. Об этом сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.

Симоньян опубликовала список погибших солдат ВСУ, находившихся на борту Ил-76

Ведомство в своем Telegram-канале разместило список погибших специалистов.

«Командир корабля Беззубкин, помощник командира корабля Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев, бортрадист Саблинский», — говорится в сообщении.

Власти Оренбуржья выразили соболезнования близким героев.

Ранее губернатор Тамбовской области Максим Егоров заявил, что командиром разбившегося самолета был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин.

Накануне Минобороны заявило о падении Ил-76 в Белгородской области, напоминает телеканал «360». На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, шесть членов экипажа, трое сопровождающих, все они погибли. По данным СМИ, самолет мог быть сбит украинскими военными с помощью зенитно-ракетного комплекса Patriot или системы Iris-T, пишут Известия.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ПогибшиеКрушение СамолетаБелгородская областьОренбургская Область

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