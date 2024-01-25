Власти Оренбургской области опубликовали список членов экипажа упавшего Ил-76

Ведомство в своем Telegram-канале разместило список погибших специалистов.

«Командир корабля Беззубкин, помощник командира корабля Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев, бортрадист Саблинский», — говорится в сообщении.

Власти Оренбуржья выразили соболезнования близким героев.

Ранее губернатор Тамбовской области Максим Егоров заявил, что командиром разбившегося самолета был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин.

Накануне Минобороны заявило о падении Ил-76 в Белгородской области, напоминает телеканал «360». На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, шесть членов экипажа, трое сопровождающих, все они погибли. По данным СМИ, самолет мог быть сбит украинскими военными с помощью зенитно-ракетного комплекса Patriot или системы Iris-T, пишут Известия.

