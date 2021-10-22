Власти опровергли сообщения об обрыве троса и падении лифта на западе Москвы
Сообщения об обрыве троса и последующем падении лифта в доме в Западном административном округе Москвы не соответствуют действительности. Об этом заявили столичном комплексе городского хозяйства.
Ранее стало известно, что прокуратура Москвы начала проверку после падения лифта в доме на улице Покрышкина. В некоторых СМИ появилась информация, что кабина упала из-за оборвавшегося троса.
«В одном из лифтов подъезда №2 дома, находящегося в управлении ТСН "Покрышкина 3", при движении кабины вниз находились 11 человек. Сработала система безопасности. Это привело к остановке кабины между этажами», — уточняется в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
Обрыва троса не зафиксировано, лифт находится в исправном состоянии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru