Власти опровергли сообщения об обрыве троса и падении лифта на западе Москвы

Ранее стало известно, что прокуратура Москвы начала проверку после падения лифта в доме на улице Покрышкина. В некоторых СМИ появилась информация, что кабина упала из-за оборвавшегося троса.

«В одном из лифтов подъезда №2 дома, находящегося в управлении ТСН "Покрышкина 3", при движении кабины вниз находились 11 человек. Сработала система безопасности. Это привело к остановке кабины между этажами», — уточняется в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

Обрыва троса не зафиксировано, лифт находится в исправном состоянии.

