Власти опровергли сообщения об обрыве троса и падении лифта на западе Москвы

Сообщения об обрыве троса и последующем падении лифта в доме в Западном административном округе Москвы не соответствуют действительности. Об этом заявили столичном комплексе городского хозяйства.

Лифт с десятью пассажирами сорвался в шахту на юго-западе Москве

Ранее стало известно, что прокуратура Москвы начала проверку после падения лифта в доме на улице Покрышкина. В некоторых СМИ появилась информация, что кабина упала из-за оборвавшегося троса.

«В одном из лифтов подъезда №2 дома, находящегося в управлении ТСН "Покрышкина 3", при движении кабины вниз находились 11 человек. Сработала система безопасности. Это привело к остановке кабины между этажами», — уточняется в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

Обрыва троса не зафиксировано, лифт находится в исправном состоянии.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
ТЕГИ:ОпровержениеЛифтМосква
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