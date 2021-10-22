Лифт с десятью пассажирами сорвался в шахту на юго-западе Москве

В жилом доме в Москве сорвался лифт с 10 людьми внутри, среди них четверо детей. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

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В ведомстве уточнили, что лифт пролетел с пятого по второй этаж, лифт остановила техническая система безопасности. Дом, в котором произошло падение, находится на улице Покрышкина на юго-западе столицы.

Данных о пострадавших нет. Прокуратура проверяет, исполнялись ли меры безопасности при эксплуатации лифтового оборудования.

Ранее председатель Жилищного Союза, член Комитета ТПП РФ по ЖКХ, юрист Константин Крохин в пресс-центре НСН заявил, что около 90% лифтов сегодня не пройдут проверку безопасности.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Ничукин
ТЕГИ:МоскваПрокуратураБезопасностьЛифт
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