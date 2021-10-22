Лифт с десятью пассажирами сорвался в шахту на юго-западе Москве
В жилом доме в Москве сорвался лифт с 10 людьми внутри, среди них четверо детей. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
В ведомстве уточнили, что лифт пролетел с пятого по второй этаж, лифт остановила техническая система безопасности. Дом, в котором произошло падение, находится на улице Покрышкина на юго-западе столицы.
Данных о пострадавших нет. Прокуратура проверяет, исполнялись ли меры безопасности при эксплуатации лифтового оборудования.
Ранее председатель Жилищного Союза, член Комитета ТПП РФ по ЖКХ, юрист Константин Крохин в пресс-центре НСН заявил, что около 90% лифтов сегодня не пройдут проверку безопасности.
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