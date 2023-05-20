Власти опровергли информацию о взрывах в районе аэродрома Севастополя
Глава Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале опроверг информацию о взрыве в районе аэродрома.
По его словам, за последние сутки на территории Севастополя проводились только учебные стрельбы спецслужб и плановое уничтожение авиабомбы времен Великой Отечественной войны. Никаких других взрывов на территории региона не было.
Градоначальник назвал появление подобной информации попыткой украинских СМИ вызвать панику у населения.
Накануне вечером в Мариуполе прогремели не менее трех взрывов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как позже уточнили в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ выпустили по городу четыре ракеты большой дальности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru