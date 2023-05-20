Власти опровергли информацию о взрывах в районе аэродрома Севастополя

По его словам, за последние сутки на территории Севастополя проводились только учебные стрельбы спецслужб и плановое уничтожение авиабомбы времен Великой Отечественной войны. Никаких других взрывов на территории региона не было.

Градоначальник назвал появление подобной информации попыткой украинских СМИ вызвать панику у населения.

Накануне вечером в Мариуполе прогремели не менее трех взрывов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как позже уточнили в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ выпустили по городу четыре ракеты большой дальности.

