Власти Нижнего Тагила рассказали о наказании для ударившего детей учителя

В администрации города пояснили, что сразу после произошедшего было организовано экстренное совещание с участием родителей, на котором обсудили причины и детали ситуации.

«Перед родителями и детьми извинились за поведение учителя... Конфликт урегулировали. Претензий родители больше не высказывали», - указали местные власти.

Отмечается, что сам преподаватель объяснил своё поведение отсутствием дисциплины на уроке.

Ранее Следственное управление СК по Свердловской области объявило о проведении проверки сообщений в СМИ о применении учителем физической силы к нескольким ученикам школы в Нижнем Тагиле, пишут «Известия».

