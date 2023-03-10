Власти Нижнего Тагила рассказали о наказании для ударившего детей учителя
Учитель ОБЖ из нижнетагильской школы, которые во время занятия ударил двоих школьников, был отстранён до окончания «внутренней и полицейской проверок». Об этом NEWS.ru рассказали в управлении образования администрации Нижнего Тагила.
В администрации города пояснили, что сразу после произошедшего было организовано экстренное совещание с участием родителей, на котором обсудили причины и детали ситуации.
«Перед родителями и детьми извинились за поведение учителя... Конфликт урегулировали. Претензий родители больше не высказывали», - указали местные власти.
Отмечается, что сам преподаватель объяснил своё поведение отсутствием дисциплины на уроке.
Ранее Следственное управление СК по Свердловской области объявило о проведении проверки сообщений в СМИ о применении учителем физической силы к нескольким ученикам школы в Нижнем Тагиле, пишут «Известия».
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