Власти Нижнего Тагила рассказали о наказании для ударившего детей учителя

Учитель ОБЖ из нижнетагильской школы, которые во время занятия ударил двоих школьников, был отстранён до окончания «внутренней и полицейской проверок». Об этом NEWS.ru рассказали в управлении образования администрации Нижнего Тагила.

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В администрации города пояснили, что сразу после произошедшего было организовано экстренное совещание с участием родителей, на котором обсудили причины и детали ситуации.

«Перед родителями и детьми извинились за поведение учителя... Конфликт урегулировали. Претензий родители больше не высказывали», - указали местные власти.

Отмечается, что сам преподаватель объяснил своё поведение отсутствием дисциплины на уроке.

Ранее Следственное управление СК по Свердловской области объявило о проведении проверки сообщений в СМИ о применении учителем физической силы к нескольким ученикам школы в Нижнем Тагиле, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ПобоиУчительШколаНижний Тагил
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