Власти Москвы признали утечку персональных данных переболевших COVID-19 москвичей

Руководитель Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко подтвердил утечку персональных данных москвичей, которые переболели коронавирусом, сообщили в оперативном штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

По словам Лысенко, в результате проверки было установлено, что несанкционированного вмешательства в работу информационных систем московского правительства не было, причиной утечки стал человеческий фактор.

«Сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, допустили передачу этих файлов третьим лицам», - добавил Лысенко.

Проверка продолжается, по её результатам будут приняты соответствующие меры.

Ранее в СМИ появилась информация об утечке персональных данных сотен тысяч жителей Москвы. В сеть попали их ФИО, адреса мест жительства, данные о течении болезни.

По данным оперштаба на 9 девятое декабря, с начала пандемии в столице зафиксировано 665 218 случаев коронавируса, в том числе 5 145 - за последние сутки. Выздоровели 507 149 человек.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусМосквичиМосква
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