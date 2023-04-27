Власти Мелитополя сообщили о взрыве
27 апреля 202320:10
Звук взрыва слышали в городе Мелитополь Запорожской области вечером 27 апреля, сообщила местная администрация в своем Telegram-канале.
«В городе был слышен звук взрыва», - говорится в сообщении.
Подробностей о произошедшем нет. Детали уточняются, отметили власти.
Утром 27 апреля у подъезда многоквартирного жилого дома в Мелитополе произошел взрыв. Погиб сотрудник полиции, передает «Радиоточка НСН».
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27 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru