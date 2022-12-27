Власти Макеевки заявили о расстреле в городе семьи из восьми человек
Администрация города Макеевка в Донецкой народной республике заявила о расстреле в населенном пункте семьи из восьми человек. Об этом сообщает ТАСС.
«Погибла семья из восьми человек, расстреляны. Предположительно, из автоматического оружия. Среди погибших трое детей», — указали в администрации.
Инцидент произошел в Червоногвардейском районе города, пишет Газета.ру. Известно, что погиб в том числе годовалый ребенок, отмечает «Свободная пресса».
На месте трагедии работают силовики, причины происшествия и информация о нападавших уточняются.
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