Власти Макеевки заявили о расстреле в городе семьи из восьми человек

Администрация города Макеевка в Донецкой народной республике заявила о расстреле в населенном пункте семьи из восьми человек. Об этом сообщает ТАСС.

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«Погибла семья из восьми человек, расстреляны. Предположительно, из автоматического оружия. Среди погибших трое детей», — указали в администрации.

Инцидент произошел в Червоногвардейском районе города, пишет Газета.ру. Известно, что погиб в том числе годовалый ребенок, отмечает «Свободная пресса».

На месте трагедии работают силовики, причины происшествия и информация о нападавших уточняются.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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