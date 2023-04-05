Власти Ленобласти опровергли информацию о неопознанном объекте в небе

Вице-губернатор по безопасности в Ленинградской области Михаил Ильин опроверг сообщение о появлении подозрительного объекта в небе над Сосновым Бором. Его слова приводит РБК.

СМИ: В Ленобласти объявили сигнал тревоги из-за неопознанного объекта в небе

Ильин заявил, что данная информация не соответствует действительности.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил о в Ленинградской области из-за неопознанного объекта в небе власти региона объявили сигнал «Режим».

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ФОТО: РИА Новости / Валентин Капустин
ТЕГИ:НЛОЛенинградская Область

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