В Ленобласти объявили сигнал тревоги из-за неопознанного объекта в небе

Неопознанный объект был обнаружен в районе Соснового Бора на высоте около десяти тысяч метров. Предварительно, это малогабаритный шар, который движется со скоростью 200 километров в час. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

В районе объявили сигнал «Режим» - требование о прекращении нарушения порядка использования российского воздушного пространства.

Ранее в Одессе прогремела серия взрывов, сообщает «Радиоточка НСН».

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