В Ленобласти объявили сигнал тревоги из-за неопознанного объекта в небе
5 апреля 202312:16
Неопознанный объект был обнаружен в районе Соснового Бора на высоте около десяти тысяч метров. Предварительно, это малогабаритный шар, который движется со скоростью 200 километров в час. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
В районе объявили сигнал «Режим» - требование о прекращении нарушения порядка использования российского воздушного пространства.
Ранее в Одессе прогремела серия взрывов, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 636 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+11 807 / сут.
- Раскольники ворвались в православный храм во время отпевания погибшего украинского военнослужащего
- «Договор обречен?»: Замглавы МИД Рябков о перспективах ДСНВ
- В Ленобласти объявили сигнал тревоги из-за неопознанного объекта в небе
- Шашлыки VS салаты: Проект о выходных с 1 по 9 мая за счёт Нового года внесён в Госдуму
- Посол Китая в ЕС назвал риторическим приемом заявление о «безграничной дружбе» с РФ
- Forbes назвал самых богатых украинцев
- В США сообщили о съемках пятой части мультфильма «Шрек»
- Польша будет скупать зерно за госсчёт из-за Украины
- Мировой рейтинг Forbes пополнили шесть новых миллиардеров из России
- Собянин рассказал о поддержке масштабных инвестпроектов столичной промышленности
5 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru