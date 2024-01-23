Власти Курска объяснили громкие звуки в городе работой Минобороны
23 января 202409:28
Губернатор Курской области Роман Старовойт объяснил громкие звуки в городе.
По его словам, шум в Курсе связан с работой Минобороны России.
Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие.
Ранее представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что украинские военные боятся завозить американские истребители F-16 и ракеты ПВО из-за высокого риска уничтожения их силами ПВО России, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru