Власти Курска объяснили громкие звуки в городе работой Минобороны

Губернатор Курской области Роман Старовойт объяснил громкие звуки в городе.

Средства ПВО сбили в Харьковской области украинский Су-25

По его словам, шум в Курсе связан с работой Минобороны России.

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие.

Ранее представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что украинские военные боятся завозить американские истребители F-16 и ракеты ПВО из-за высокого риска уничтожения их силами ПВО России, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Минобороны РФКурск

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