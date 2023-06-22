Власти Крыма пообещали восстановить Чонгарский мост за несколько недель

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в эфире телеканала «Крым 24» заявил, что повреждённый в результате удара ВСУ Чонгарский мост можно будет восстановить в течение нескольких недель.

СК РФ изъял детали упавшей на мост между Херсонщиной и Крымом ракеты

Он пояснил, что это связано с необходимостью «заказать соответствующие материалы».

«Если мы берем полностью восстановление... пролёта, который повреждён, это максимум займет несколько недель... необходимо заказать соответствующие материалы», - сказал глава республиканскогол Минтранса.

Лукашенко добавил, что также в настоящее время решается вопрос об организации движения по одной из полос повреждённого моста.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в ночь на 22 июня ВСУ нанесли удар по мостам, соединяющим Херсонскую область с Крымом, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: t.me/SALDO_VGA
ТЕГИ:РемонтВСУмостКрым

Горячие новости

Все новости

партнеры