Власти Крыма пообещали восстановить Чонгарский мост за несколько недель

Он пояснил, что это связано с необходимостью «заказать соответствующие материалы».

«Если мы берем полностью восстановление... пролёта, который повреждён, это максимум займет несколько недель... необходимо заказать соответствующие материалы», - сказал глава республиканскогол Минтранса.

Лукашенко добавил, что также в настоящее время решается вопрос об организации движения по одной из полос повреждённого моста.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в ночь на 22 июня ВСУ нанесли удар по мостам, соединяющим Херсонскую область с Крымом, сообщает RT.