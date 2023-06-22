Власти Крыма пообещали восстановить Чонгарский мост за несколько недель
Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в эфире телеканала «Крым 24» заявил, что повреждённый в результате удара ВСУ Чонгарский мост можно будет восстановить в течение нескольких недель.
Он пояснил, что это связано с необходимостью «заказать соответствующие материалы».
«Если мы берем полностью восстановление... пролёта, который повреждён, это максимум займет несколько недель... необходимо заказать соответствующие материалы», - сказал глава республиканскогол Минтранса.
Лукашенко добавил, что также в настоящее время решается вопрос об организации движения по одной из полос повреждённого моста.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в ночь на 22 июня ВСУ нанесли удар по мостам, соединяющим Херсонскую область с Крымом, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru