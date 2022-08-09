Власти Крыма назвали фейком сообщения о введении ЧП после взрывов
Советник главы Крыма Олег Крючков опроверг утверждения о якобы введении на территории республики режима чрезвычайного положения. Он назвал подобные сообщения фейком.
Крымский чиновник призвал не распространять непроверенную информацию и пользоваться только официальными источниками.
Ранее Крючков подтвердил, что несколько взрывов прогремели в районе поселка Новофедоровка на западном побережье полуострова. У этого населенного пункта расположены военный аэродром и воинская часть. К месту происшествия прибывают машины скорой помощи, пожарные, сотрудники МЧС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru