Власти Керчи планируют восстановить поврежденный газопровод в пятницу

Горевший в ночь на пятницу газопровод в Керчи планируют восстановить до конца дня 8 декабря. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.

В Керчи произошел пожар на газопроводе

Ранее в Керчи произошло возгорание газопровода среднего давления, к утру огонь ликвидировали. Из-за ЧП была повреждена линия электропередачи, пишет Ura.ru. Кроме того, без газоснабжения остались почти 30 тысяч человек, отмечает «Свободная пресса».

«Планируем, что до конца дня аварийные работы завершатся, после чего будет производиться запуск котельной и подключение газоснабжения», — написал Брусаков в Telegram-канале.

Глава администрации добавил, что без газа остаются 25-30 тысяч абонентов, котельная «Восточная» остановлена.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
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