В Исландии началось извержение вулкана Фаградалсфьяль
Извержение вулкана Фаградалсфьяль началось на юго-западе Исландии. Об этом сообщает национальная метеорологическая служба страны.
Официально об извержении было объявлено в 22:59 по местному времени (00:59 мск). Вулкан Фаградалсфьяль находится примерно в 40 километрах от исландской столицы Рейкьявика.
Как сообщает агентство Reuters, власти перекрыли основные магистрали в районе вулкана и временно запретили все рейсы из аэропорта Кеблавик.
Полиция Исландии на своей странице в Тwittеr призвала сохранять спокойствие и не приближаться к зоне извержения. Отмечается, что ученые работают над оценкой ситуации.
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