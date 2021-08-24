Власти Ирана заявили, что «угнанный» в Афганистане украинский самолёт вернулся в Киев

Представитель управления гражданской авиации Ирана Мохаммад Хасан Зибахш заявил, что самолёт, который считался «угнанным» в Афганистане, не украинский и не был похищен, сообщает РИА Новости.

По его словам, воздушное судно было из афганской провинции Нангархар, откуда вылетело в иранский Мешхед и после дозаправки отправилось в Киев.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что в Афганистане угнали самолёт, предназначенный для вывоза из страны украинцев, сообщает Ura.ru.

Позже спикер министерства Олег Николенко опроверг данную информацию, а портал «Страна.ua» со ссылкой на собственные источники рассказал, что места на борту выкупили богатые шииты-хазарейцы, которые заплатили за перелёт из Афганистана в Иран валютой, золотом и драгоценными камнями.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
ТЕГИ:ИранАфганистанУкраинаСамолёт
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