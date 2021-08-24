СМИ: «Угнанный» в Афганистане украинский самолет был продан

По данным издания, места на борту выкупили афганские бизнесмены с семьями.



«На борту были богатые шииты-хазарейцы, которые заплатили за полет в Иран валютой, золотом и драгоценными камнями. То есть, никакого угона не было», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

По данным источников «Страны.ua», большая часть «афганских беженцев», вывозимых украинскими самолетами, покупает места на борту за большие деньги.

Ранее замглавы МИД Украины Евгений Енин сообщил, что неизвестные захватили самолет, прибывший 22 августа в Кабул для эвакуации украинцев, и улетели в Иран, напоминает Газета.ру. Позже спикер министерства Олег Николенко опроверг сообщения об угнанном воздушном судне, отметив, что Енин говорил о трудностях, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам в ходе эвакуации граждан, отмечает RT.

