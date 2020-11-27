Хаменеи пообещал отомстить за смерть иранского ядерщика

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть руководителя оборонных исследований, физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, передает РИА Новости.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что есть основания подозревать в причастности к убийству Израиль.

Физика убили под Тегераном, открыв огонь по кортежу автомобилей, которые сопровождали машину физика.

На этой неделе израильская армия получила указание подготовиться к возможному военному удару по Ирану со стороны США до передачи власти от действующего президента США Дональда Трампа избранному главе государства Джо Байдену. Израильские чиновники считают, что перед намеченной на 20 января инаугурацией Байдена ожидается «чувствительный период».

Власти Израиля ожидают, что получат уведомление от американских властей перед любыми действиями США в отношении Ирана. Однако для полной подготовки израильских сил этого будет недостаточно: Израиль считает, что Иран может нанести ответный удар стране напрямую или с помощью доверенных лиц в Сирии, Ливане и Секторе Газа.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп обсуждал со своими советниками по национальной безопасности возможное нападение на иранскую базу по обогащению урана в Натанзе. Чиновники предупредили президента о риске эскалации в регионе. Трамп, в свою очередь, не заявлял о необходимости прямого удара по Ирану, однако рассматривал другие варианты действий США.

