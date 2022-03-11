Неопознанный объект упал и взорвался в столице Хорватии
Неустановленный объект упал и взорвался в одном из районов столицы Хорватии Загребе, сообщает пресс-служба МВД республики.
В сообщении говорится, что инцидент произошёл на улице Ярунской, где полицейские, выехавшие на место происшествия, обнаружили воронку и два парашюта.
В загребской полиции уточнили, что пострадавших нет, находящиеся рядом автомобили получили повреждения.
По данным издания Index, которое ссылается на специалиста по авиации Тайлера Роговэя, упавшим в Загребе объектом может быть украинский беспилотник.
Ранее хорватский президент Зоран Миланович заявил, что потенциальное расширение НАТО за счёт Украины угрожает национальным интересам Хорватии, сообщает RT.
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