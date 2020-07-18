Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте локализован
Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте (Франция) удалось локализовать. Такое заявление сделал глава пожарно-спасательной службы департамента Атлантическая Луара Лоран Ферле, сообщает «Российская газета».
«Наибольший ущерб причинен большому органу храма, который, судя по всему, полностью разрушен», - отметил Ферле.
По уточненным данным, в тушении в участвовали 104 огнеборца, 45 пожарных машин.
Президент Франции Эмманюэль Макрон в своем Twitter поддержал пожарных, которые рисковали жизнью, чтобы «спасти это готическое сокровище».
Напомним, о возгорании в соборе стало известно ранним утром 18 июля.
Собор в Нанте, уменьшенная копия собора Нотр-Дам-де-Пари, один из крупнейших готических соборов Франции. Собор Святых Петра и Павла уже горел с 1972 году из-за нарушений при проведении кровельных работ. Реставрационные работы были завершены в 1985 году.
Более года назад, в апреле 2019-го, во Франции произошел пожар в Соборе Парижской Богоматери. В результате ЧП пострадали три человека, сгорели крыша и шпиль здания.
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