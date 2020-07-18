Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте локализован

По уточненным данным, в тушении в участвовали 104 огнеборца, 45 пожарных машин.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в своем Twitter поддержал пожарных, которые рисковали жизнью, чтобы «спасти это готическое сокровище».

Напомним, о возгорании в соборе стало известно ранним утром 18 июля.

Собор в Нанте, уменьшенная копия собора Нотр-Дам-де-Пари, один из крупнейших готических соборов Франции. Собор Святых Петра и Павла уже горел с 1972 году из-за нарушений при проведении кровельных работ. Реставрационные работы были завершены в 1985 году.

Более года назад, в апреле 2019-го, во Франции произошел пожар в Соборе Парижской Богоматери. В результате ЧП пострадали три человека, сгорели крыша и шпиль здания.

