Власти Екатеринбурга прокомментировали массовую эвакуацию школ

Из-за массовой эвакуации образовательных учреждений в Екатеринбурге учебный процесс не приостановлен. Об этом рассказали в свердловском министерстве образования.

Ранее стало известно, что в городе из-за сообщений о минировании были эвакуированы 93 школы. В Екатеринбурге ложная информация о заложенных бомбах поступает с 10 января.

В ведомстве подчеркнули, что школам, в которых проходила эвакуация, рекомендовали отправить детей по домам, а классных руководителей обязали связаться с родителями и проконтролировать, вернулись ли дети домой. При этом в те образовательные учреждения, в которые сообщения поступили до начала учебного дня, ученикам разрешено не приходить.