Власти Екатеринбурга прокомментировали массовую эвакуацию школ

Из-за массовой эвакуации образовательных учреждений в Екатеринбурге учебный процесс не приостановлен. Об этом рассказали в свердловском министерстве образования.

Ранее стало известно, что в городе из-за сообщений о минировании были эвакуированы 93 школы. В Екатеринбурге ложная информация о заложенных бомбах поступает с 10 января.

В ведомстве подчеркнули, что школам, в которых проходила эвакуация, рекомендовали отправить детей по домам, а классных руководителей обязали связаться с родителями и проконтролировать, вернулись ли дети домой. При этом в те образовательные учреждения, в которые сообщения поступили до начала учебного дня, ученикам разрешено не приходить.

Неизвестный сообщил о «минировании» всех ТЦ в Подмосковье

По словам главы ведомства Юрия Биктуганова, во всех школах постоянно проводят инструктажи, во время которых персоналу учебных заведений объясняют, как действовать в экстренных ситуациях.

Сейчас ФСБ и МВД пытаются определить IP-адреса злоумышленников, так как, по информации правоохранителей, подобные сообщения чаще всего поступают именно с компьютеров.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:БомбаШколыДетиМинированиеЕкатеринбург
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры