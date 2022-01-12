Власти Екатеринбурга прокомментировали массовую эвакуацию школ
Из-за массовой эвакуации образовательных учреждений в Екатеринбурге учебный процесс не приостановлен. Об этом рассказали в свердловском министерстве образования.
Ранее стало известно, что в городе из-за сообщений о минировании были эвакуированы 93 школы. В Екатеринбурге ложная информация о заложенных бомбах поступает с 10 января.
В ведомстве подчеркнули, что школам, в которых проходила эвакуация, рекомендовали отправить детей по домам, а классных руководителей обязали связаться с родителями и проконтролировать, вернулись ли дети домой. При этом в те образовательные учреждения, в которые сообщения поступили до начала учебного дня, ученикам разрешено не приходить.
По словам главы ведомства Юрия Биктуганова, во всех школах постоянно проводят инструктажи, во время которых персоналу учебных заведений объясняют, как действовать в экстренных ситуациях.
Сейчас ФСБ и МВД пытаются определить IP-адреса злоумышленников, так как, по информации правоохранителей, подобные сообщения чаще всего поступают именно с компьютеров.
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