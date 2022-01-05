Неизвестный сообщил о «минировании» всех ТЦ в Подмосковье

Анонимное сообщение о «минировании» всех торговых центров Московской области поступило в экстренные службы региона. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, проводится проверка данного сообщения. В торговые центры выехали кинологи и сотрудники правоохранительных органов.

В конце декабря в Новосибирске эвакуировали около десяти торговых центров из-за сообщений о минировании.


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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:Торговые ЦентрыПодмосковье
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