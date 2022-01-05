Неизвестный сообщил о «минировании» всех ТЦ в Подмосковье
5 января 202221:45
Анонимное сообщение о «минировании» всех торговых центров Московской области поступило в экстренные службы региона. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, проводится проверка данного сообщения. В торговые центры выехали кинологи и сотрудники правоохранительных органов.
В конце декабря в Новосибирске эвакуировали около десяти торговых центров из-за сообщений о минировании.
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5 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru