Власти Дагестана назначили награду 1 млн руб за данные о сбежавших заключенных
Дагестанские власти объявили о вознаграждении размером 1 млн рублей за предоставление информации о сбежавших заключенных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу региона Владимира Васильева.
Ранее в среду стало известно, что шестеро преступников сбежали из исправительной колонии №2 в Дагестане. В региональном управлении ФСИН отметили, что заключенные убежали через сделанный ими подкоп.
Отмечается, что выплата 1 млн рублей предусмотрена «за информацию, представляющую интерес, и оказание помощи следствию в розыске особо опасных преступников». Уточняется также, что в правительстве рассматривают возможность явки сбежавших с повинной, поскольку в этом случае закон предусматривает смягчение наказания. По словам Васильева, среди сбежавших есть люди как с небольшими сроками, так и со сроками 15-17 лет.
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