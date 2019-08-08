Власти Архангельской области подтвердили ЧП в воинской части

Власти Архангельской области подтвердили факт происшествия в воинской части под Северодвинском. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу губернатора Игоря Орлова, ЧП случилось на территории воинской части в посёлке Нёнокс. В готовность приведена санитарная авиация. При этом детали происшествия местные власти не раскрывают.

Ранее стало известно, что в результате этого инцидента погибли двое человек, 15 пострадали. Источники сообщают, что в воинской части сначала раздался взрыв, а потом начался пожар. Предположительно всё это случилось на судне.

Как передаёт Life.ru, после ЧП в районе сработали датчики выброса радиации, однако скачок был зафиксирован незначительный. Вскоре радиационная обстановка вернулась к норме.

