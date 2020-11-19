Владивосток остался без отопления из-за циклона

Порядка двух третей Владивостока остались без отопления из-за аварий на сетях из-за проходящего через регион снежного циклона. Об этом сообщил РИА Новости представитель МУП «Владивостокское предприятие электрических и тепловых сетей».

В Петербурге зафиксировали температурный рекорд

Администрация города рекомендует городским предприятиям сократить рабочий день в четверг из-за снегопада, сообщает RT.

Синоптики прогнозируют, что к вечеру погодные условия ухудшатся.

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