Владислав Бакальчук рассказал о нападении на него у офиса Wildberries

Предприниматель Владислав Бакальчук рассказал, что на него было совершено нападение у офиса Wildberries в Романовом переулке, об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее пресс-служба Wildberries сообщила, что в офис в бизнес-центре «Романов Двор» незаконно пытался проникнуть экс-супруг основательницы компании Татьяны Бакальчук Владислав.

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Бакальчук рассказал, что приехал в офис в Романовом переулке со своими коллегами, так как там должен был состояться очередной раунд переговоров по остановке строительства складов.

В беседе с РБК он также уточнил, что атаковавшие его люди «спровоцировали вооруженный конфликт», вследствие чего началась стрельба. Также Бакальчук рассказал, что один из его коллег был ранен, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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