Владислав Бакальчук рассказал о нападении на него у офиса Wildberries

Предприниматель Владислав Бакальчук рассказал, что на него было совершено нападение у офиса Wildberries в Романовом переулке, об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее пресс-служба Wildberries сообщила, что в офис в бизнес-центре «Романов Двор» незаконно пытался проникнуть экс-супруг основательницы компании Татьяны Бакальчук Владислав.