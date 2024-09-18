Владислав Бакальчук рассказал о нападении на него у офиса Wildberries
Предприниматель Владислав Бакальчук рассказал, что на него было совершено нападение у офиса Wildberries в Романовом переулке, об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ранее пресс-служба Wildberries сообщила, что в офис в бизнес-центре «Романов Двор» незаконно пытался проникнуть экс-супруг основательницы компании Татьяны Бакальчук Владислав.
Бакальчук рассказал, что приехал в офис в Романовом переулке со своими коллегами, так как там должен был состояться очередной раунд переговоров по остановке строительства складов.
В беседе с РБК он также уточнил, что атаковавшие его люди «спровоцировали вооруженный конфликт», вследствие чего началась стрельба. Также Бакальчук рассказал, что один из его коллег был ранен, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru