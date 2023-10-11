Владимирская семья из четырёх человек погибла от средства для тараканов

Семья из четырёх человек, включая двоих несовершеннолетних, погибла во Владимирской области, отравившись средством для выведения тараканов. Как сообщил сегодня региональный Следственный комитет, трагедия произошла в Юрьев-Польском районе.

Правоохранители задержали родственника семьи, который передал ядовитый препарат, взятый по месту своей работы на сельскохозяйственном предприятии. Мужчину обвинили в причинении смерти по неосторожности.

Погибшие хранили пестицид в разных местах квартиры. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», жильцы получили смертельное отравление парами препарата.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:СемьяОтравлениеВладимирская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры