Суд в Японии задержал российское судно «Амур» после ЧП
Российский траулер «Амур» задержан ы Японии в качестве залога после столкновения с местной рыболовной шхуной. Такое решение вынес окружной суд города Асахикава. По мнению судебной инстанции, в случае возвращения российского судно на родину, переговоры по выплате компенсации японской стороне были бы осложнены.
Как ранее заявлял генеральный консул России в Саппоро Серей Марин, на капитана «Амура» и его третьего помощника японцы оказывают давление, их заставляют признать вину в инциденте. При этом у властей нет серьёзных доказательств, что причиной ЧП стали действия экипажа российского судна.
Траулер и шхуна столкнулись 26 мая в Охотском море в окрестностях острова Хоккайдо в условиях тумана. После аварии японское судно перевернулось. Погибли трое из пяти членов его экипажа.
По данным генерального консульства РФ в Саппоро, разбирательство обстоятельств происшествия с японской стороны в целом завершено. Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ также проводит проверку. Сейчас «Амур» находится в порту Момбецу на Хоккайдо.
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