Владельца премиальных автомобилей из Чечни обманули на 200 млн рублей
Правоохранительные органы Чеченской Республики продолжают расследовать уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. Ущерб составил 200 млн рублей. Об этом сообщило издание РБК.
Отмечается, что в марте 2023 года в отдел МВД по Шалинскому району обратился житель населенного пункта Мескер-Юрт. По его словам, у него похитили 10 автомобилей, среди которых — Mercedes и Audi премиум-класса. Пострадавший отметил, что он вручил транспортные средства неизвестным для последующей продажи. Сделки состоялись, однако 200 млн рублей прежний владелец не получил.
Отмечается, что сейчас все автомобили изъяты у новых собственников, проживающих в разных российских регионах, и находятся под арестом в Чеченской Республике.
Ранее бывшей замглавы Министерства образования и науки России Валентине Переверзевой было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Владельца премиальных автомобилей из Чечни обманули на 200 млн рублей
- Биржевая стоимость бензина Аи-92 снова установила рекорд
- СМИ: У фигуристки Щербаковой диагностировали мононуклеоз
- Захарова: Польша не заинтересована в присоединении Украины к НАТО
- В Екатеринбурге впервые зафиксирована температура воздуха +40
- Турция заверила, что сближение с Западом не повредит отношениям с Россией
- Матвиенко заявила, что Россия и КНР не обсуждают риски ядерных ударов
- AFP: Франция уже поставила Украине значительное число ракет дальнего действия
- Матвиенко не увидела перспектив мирных переговоров с Украиной
- Володин предложил пересадить депутатов на автомобили «Москвич» и Lada
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru