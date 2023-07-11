Владельца премиальных автомобилей из Чечни обманули на 200 млн рублей

Отмечается, что в марте 2023 года в отдел МВД по Шалинскому району обратился житель населенного пункта Мескер-Юрт. По его словам, у него похитили 10 автомобилей, среди которых — Mercedes и Audi премиум-класса. Пострадавший отметил, что он вручил транспортные средства неизвестным для последующей продажи. Сделки состоялись, однако 200 млн рублей прежний владелец не получил.

Отмечается, что сейчас все автомобили изъяты у новых собственников, проживающих в разных российских регионах, и находятся под арестом в Чеченской Республике.

Ранее бывшей замглавы Министерства образования и науки России Валентине Переверзевой было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

