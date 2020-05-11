Владелец загоревшегося в Красногорске хосписа задержан

Между тем, эксперт по пожарной безопасности ООО «Научно-производственная компания — Фонд Пожарной Безопасности» Константин Кузнецов заявил, что, поскольку хоспис в Красногорске был нелегальным, здание не проходило проверку на противопожарное состояние. Он подчеркнул, что во всех нелегальных заведениях дела с противопожарной безопасностью обстоят всегда плохо. По его словам, возгорание могло произойти из-за неправильной эксплуатации техники — электрооборудования, водонагревательных котлов и бойлеров, пишет Ura.ru.

Ранее НСН писала, что пожар в частном пансионате-хосписе «Второй дом» произошел в ночь на 11 мая. Жертвами огня стали девять человек в возрасте от 66 до 90 лет. По предварительным данным причиной пожара в здании могла стать неисправная электропроводка.

