В Красногорске создан штаб помощи пострадавшим при пожаре в хосписе
В подмосковном Красногорске, где произошел пожар в частном хосписе, создан штаб для помощи пострадавшим в розыске своих родственников. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главу городского округа Эльмиру Хаймурзину. Она подчеркнула, что в настоящий момент пожилые люди находятся под присмотром,. Ведется обзвон и поиск их родственников.
Напомним, пожар в частном хосписе в Красногорске произошел в ночь на понедельник. По последним данным, в результате ЧП погибли девять человек, еще девять госпитализированы. По предварительной информации, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем, пишет Ura.ru.
Между тем, в СМИ появилась информация, что частный хоспис для престарелых в Красногорске, мог работать нелегально. Как пишет ТАСС, ссылаясь на представителя правоохранительных органов, двухэтажное здание было арендовано частным лицом. Без документов там было организовано размещение престарелых людей, в том числе лежачих.
Хоспис проходит по документам как частное владение, отмечает РИА ФАН.
Ранее НСН писала, что пожарные справились с открытым огнем, вспыхнувшем в здании лечебного учреждения в столичном районе Тимирязевский. Об этом рассказали в пресс-службе городского управления МЧС. Отмечается, что возгорание возникло в одной из палат на первом этаже шестиэтажного лечебного здания по адресу: ул. Вучетича, д. 21. По указанному адресу располагается городская клиническая больница №50 имени Спасокукоцкого.
Добавим, в результате ЧП погиб один человек.
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