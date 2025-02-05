Владелец онлайн-площадки по торговле наркотиками покончил с собой при обыске
В Москве во время обыска по месту жительства покончил с собой владелец крупной онлайн-площадки по торговле запрещенными веществами, 38-летний Алексей Ростовцев. Об этом сообщил официальный Telegram-канал антинаркотической комиссии в Ставропольском крае.
Торговля велась такими веществами, как МДМА и ЛСД, сам же Ростовцев долго оставался в тени, пока сотрудникам правоохранительных органов не удалось перехватить отправленную во Владивосток посылку с наркотическими веществами. Это помогло выйти на след владельца площадки.
Ростовцев не оказывал сопротивления оперативникам, самостоятельно открыл дверь и показал все тайники. Через два часа на глазах полицейских и понятых он покончил с собой. Впоследствии в квартире у Ростовцева были обнаружены хакерское оборудование, бронежилет, оружие, два фальшивых паспорта и еще несколько схронов.
Ранее спрятавшего в банки с детским питанием запрещенные вещества наркокурьера задержали в Якутске. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru