СМИ: Самолет с вице-президентом Малави пропал с экранов радаров

Самолет, на борту которого находился вице-президент Малави Саулос Клаус Чилима, пропал с экранов радаров и мог потерпеть крушение, сообщил местный портал Malawi24.

По данным издания, воздушное судно совершило аварийную посадку после неудачной попытки приземлиться в аэропорту.

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«Растут опасения, что вице-президент Малави Саулос Чилима погиб в результате аварийной посадки в лесу Чикангава», — следует из публикации.

Местные СМИ со ссылкой на власти также сообщают, что вместе с главой государства на борту находились еще девять человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
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