СМИ: Самолет с вице-президентом Малави пропал с экранов радаров
Самолет, на борту которого находился вице-президент Малави Саулос Клаус Чилима, пропал с экранов радаров и мог потерпеть крушение, сообщил местный портал Malawi24.
По данным издания, воздушное судно совершило аварийную посадку после неудачной попытки приземлиться в аэропорту.
«Растут опасения, что вице-президент Малави Саулос Чилима погиб в результате аварийной посадки в лесу Чикангава», — следует из публикации.
Местные СМИ со ссылкой на власти также сообщают, что вместе с главой государства на борту находились еще девять человек, передает «Радиоточка НСН».
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