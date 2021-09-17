Вице-премьер Борисов: Причина катастрофы Ил-112В неизвестна

Как заявил вице-премьер Юрий Борисов, причина возгорания двигателя лайнера пока что не установлена. Комиссия продолжает расследовать причины трагедии, отметил Борисов.

Опытный легкий военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета. Известно, что командиром экипажа был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Также на борту находились Дмитрий Комаров и Николай Хлудеев. Сообщалось, что самолет с экипажем должны были принять участие в военно-техническом форуме «Армия-2021».

