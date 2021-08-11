Вице-премьер Абрамченко поручила оценить масштаб разлива нефти у Новороссийска
Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко поручила Федеральной службе по надзору в сфере природопользования оценить масштаб разлива нефтепродуктов под Новороссийском. а также проверить данные о занижении объемов загрязнения акватории. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера.
Ранее сегодня в Институте космических исследований Российской академии наук заявили, что площадь нефтяного пятна из-за разлива топлива с греческого танкера Minerva Symphony у Новороссийска была занижена несколько сот раз. Реально загрязнено 80 квадратных километров акватории, а не 200 квадратных метров, как утверждали в Каспийском трубопроводном консорциуме. Именно ему принадлежит подъемник на причале, на котором случилась авария при погрузке нефти.
О разливе нефти под Новороссийском стало известно 7 августа. Причиной стал залповый выброс нефти с греческого танкера в Черном море при погрузке с терминала КТК в Южной Озереевке.
Виктория Абрамченко также поручила руководству Росприроднадзора взять на личный контроль работы по ликвидации разлива нефти и восстановление водной среды на месте происшествия.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+21 378 / сут.
Умерли
166 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+18 729 / сут.
- Цена газа на бирже обновила рекорд пятый день подряд
- Фетисов предложил создать новое министерство
- Адвокат: арест комика Мирзализаде признали законным
- Роскомнадзор разблокировал сайта DeviantArt
- Смог от пожаров в Якутии окутал столицу Казахстана
- Масляные пятна доплыли до дельфинария между Анапой и Новороссийском
- Тунис и Россия договорились о возобновлении авиасообщения
- Аккредитация для вузов РФ может стать бессрочной с 2022 года
- СМИ: К кредитным историям могут привязать ИНН и СНИЛС из-за возможности «обнулять» паспорта
- Вице-премьер Абрамченко поручила оценить масштаб разлива нефти у Новороссийска
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru