Вице-премьер Абрамченко поручила оценить масштаб разлива нефти у Новороссийска

Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко поручила Федеральной службе по надзору в сфере природопользования оценить масштаб разлива нефтепродуктов под Новороссийском. а также проверить данные о занижении объемов загрязнения акватории. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера.

Ранее сегодня в Институте космических исследований Российской академии наук заявили, что площадь нефтяного пятна из-за разлива топлива с греческого танкера Minerva Symphony у Новороссийска была занижена несколько сот раз. Реально загрязнено 80 квадратных километров акватории, а не 200 квадратных метров, как утверждали в Каспийском трубопроводном консорциуме. Именно ему принадлежит подъемник на причале, на котором случилась авария при погрузке нефти.

Разлив нефти под Новороссийском оказался в 400 тысяч раз больше заявленного

О разливе нефти под Новороссийском стало известно 7 августа. Причиной стал залповый выброс нефти с греческого танкера в Черном море при погрузке с терминала КТК в Южной Озереевке.

Виктория Абрамченко также поручила руководству Росприроднадзора взять на личный контроль работы по ликвидации разлива нефти и восстановление водной среды на месте происшествия.

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Фото: cpc.ru
ТЕГИ:АварияНовороссийскНефть
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