Вице-премьер Абрамченко поручила оценить масштаб разлива нефти у Новороссийска

Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко поручила Федеральной службе по надзору в сфере природопользования оценить масштаб разлива нефтепродуктов под Новороссийском. а также проверить данные о занижении объемов загрязнения акватории. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера.

Ранее сегодня в Институте космических исследований Российской академии наук заявили, что площадь нефтяного пятна из-за разлива топлива с греческого танкера Minerva Symphony у Новороссийска была занижена несколько сот раз. Реально загрязнено 80 квадратных километров акватории, а не 200 квадратных метров, как утверждали в Каспийском трубопроводном консорциуме. Именно ему принадлежит подъемник на причале, на котором случилась авария при погрузке нефти.