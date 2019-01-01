Вице-губернатор «засыпался» на «золотом» песке Ростов-Арены

Его подозревают в злоупотреблении полномочиями в связи с расследованием дела о строительстве стадиона «Ростов-Арена» к прошедшему в России чемпионату мира по футболу. Следствие обратилось с ходатайством о его аресте. Сидаш с 2010 по 2015 год был министром ЖКХ Ростовской области, затем в течение года занимал должность советника губернатора до своего назначения на должность заместителя главы региона по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры в сентябре 2016 года.



Речь в деле, по которому проходит вице-губернатор, как стало известно ТАСС, идет о злоупотреблениях при строительстве стадиона, и Сидаш стал третьим его фигурантом. Под стражей уже находятся глава предприятия «Ростовоблстройзаказчик» Сергей Мищенко и бывший министр строительства Ростовской области Николай Безуглов, ему тоже вменено злоупотребление должностными полномочиями. По данным следствия, чиновники заменили в проекте благоустройства территории стадиона крупный песок на более мелкий, добываемый в ближайшем карьере. Разница в цене закупки составила 223,5 миллиона рублей. А компания Мищенко как раз была подрядчиком работ на стадионе.

По месту жительства и на рабочем месте заместителя губернатора прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у него коллекцию элитных часов и драгоценностей. Ее стоимость, по некоторым оценкам, может достигать четверти миллиона долларов. Там же, дома, хранились наличные средства, пачками в рублях и валюте. На фотографиях, публикуемых региональными интернет-СМИ, запечатлено множество портретов. Задержанный оказался большим любителем этого жанра живописи, однако ж со вкусом несколько, скажем так, специфическим. На полотнах – сам хозяин жилища. То во фрачной тройке с белым жилетом и белой бабочкой. То в красном мундире с воротником-стойкой и аксельбантами. То в форме, напоминающей казачью. И чтоб непременно иконостас наград на груди был нарисован.

Общая стоимость строительства стадиона «Ростов-Арена» на левом берегу Дона составила 19,8 миллиарда рублей. Его возведение, в отличие, к примеру, от многострадальной «Зенит-Арены» в Санкт-Петербурге, велось без каких-либо громких скандалов. Однако теперь не стоит исключать возможность детального аудита стройки со стороны правоохранительных органов. Раз уж при строительстве двадцатимиллиардного объекта только на песке умудрились «отмыть» почти четверть миллиарда. А ведь есть еще и бетонные работы…

