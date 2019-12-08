Вице-губернатор Тамбова, находящийся под следствием, выпал из окна и погиб

Вице-губернатор Тамбовской области Глеб Чулков выпал из окна квартиры и погиб. Мужчина находился под домашним арестом по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что Чулков погиб в шесть утра в воскресенье, 8 декабря. Вице-губернатор упал с пятого этажа из одна квартиры матери. Здесь он проживал во время проведения следствия.

Информацию о смерти Чулкова подтвердили в Следственном управлении СК по Тамбовской области. Отмечается, что организована проверка, рамках которой будут установлены обстоятельства гибели Чулкова.

Ранее НСН сообщала о задержании заместителя губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По данным пресс-службы УМВД, чиновника подозревают в намерении похитить имущество торгового комплекса «Рассказовский рынок», который принадлежит государству.

