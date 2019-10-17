Полиция подтвердила задержание тамбовского вице-губернатора

В МВД подтвердили задержание заместителя губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Информация об этом появилась на сайте регионального главка министерства внутренних дел.

По данным пресс-службы УМВД, чиновника подозревают в намерении похитить имущество торгового комплекса «Рассказовский рынок», который принадлежит государству, передает ТАСС.

Ранее было возбуждено уголовного дела в отношении директора рынка Сергея Клемешова и главы фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Андрея Блудова. Их также подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

До назначения вице-губернатором Глеб Чулков возглавлял комитет по управлению имуществом Тамбовской области.

