Вирус африканской чумы свиней обнаружили в колбасе на территории Югры

Как отмечается, ветеринарная служба региона уже распространила письмо с информацией об этом по муниципалитетам округа.

Среди торговых марок в мясной продукции, которых выявлен вирус называются «Стародворские колбасы» и «Владимирский стандарт».

Вирус африканской чумы свиней не опасен для человека, но недопустимо его попадание в рацион свиней и диких кабанов.

Ранее в Калмыкии обнаружили вирус африканской чумы свиней в сосисках, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

