Вирус африканской чумы свиней обнаружили в колбасе на территории Югры

В целом ряде мясных изделий на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры был обнаружен опасный вирус африканской чумы свиней, сообщает «СургутИнформ-ТВ».

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Как отмечается, ветеринарная служба региона уже распространила письмо с информацией об этом по муниципалитетам округа.

Среди торговых марок в мясной продукции, которых выявлен вирус называются «Стародворские колбасы» и «Владимирский стандарт».

Вирус африканской чумы свиней не опасен для человека, но недопустимо его попадание в рацион свиней и диких кабанов.

Ранее в Калмыкии обнаружили вирус африканской чумы свиней в сосисках, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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