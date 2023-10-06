Вирус африканской чумы свиней обнаружили в колбасе на территории Югры
В целом ряде мясных изделий на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры был обнаружен опасный вирус африканской чумы свиней, сообщает «СургутИнформ-ТВ».
Как отмечается, ветеринарная служба региона уже распространила письмо с информацией об этом по муниципалитетам округа.
Среди торговых марок в мясной продукции, которых выявлен вирус называются «Стародворские колбасы» и «Владимирский стандарт».
Вирус африканской чумы свиней не опасен для человека, но недопустимо его попадание в рацион свиней и диких кабанов.
Ранее в Калмыкии обнаружили вирус африканской чумы свиней в сосисках, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru