Виновный в гибели ребенка на катере в Москве получил 1,5 года колонии

Мужчина, обвиненный в гибели ребенка на катере в Москве, получил 1,5 года колонии общего режима. Такое решение принял Тушинский суд Москвы, передает ТАСС.

Наказание мужчина отбудет в исправительной колонии общего режима. Также он на 2 года лишен права управлять маломерными судами.

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Согласно следствию, в июне осужденный Гайбуллочон Махкамов управлял катером, буксировавшем вейкбордиста по Москве-реке. Из-за раскачки катера несовершеннолетний ребенок без спасательного жилета выпал за борт и погиб под винтом двигателя.

Уголовное дело по статье УК РФ «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Мужчина признал вину в случившемся и раскаялся.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:МоскваСуд
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