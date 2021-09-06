Виновный в гибели ребенка на катере в Москве получил 1,5 года колонии

Согласно следствию, в июне осужденный Гайбуллочон Махкамов управлял катером, буксировавшем вейкбордиста по Москве-реке. Из-за раскачки катера несовершеннолетний ребенок без спасательного жилета выпал за борт и погиб под винтом двигателя.

Уголовное дело по статье УК РФ «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Мужчина признал вину в случившемся и раскаялся.

