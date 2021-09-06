Виновный в гибели ребенка на катере в Москве получил 1,5 года колонии
Мужчина, обвиненный в гибели ребенка на катере в Москве, получил 1,5 года колонии общего режима. Такое решение принял Тушинский суд Москвы, передает ТАСС.
Наказание мужчина отбудет в исправительной колонии общего режима. Также он на 2 года лишен права управлять маломерными судами.
Согласно следствию, в июне осужденный Гайбуллочон Махкамов управлял катером, буксировавшем вейкбордиста по Москве-реке. Из-за раскачки катера несовершеннолетний ребенок без спасательного жилета выпал за борт и погиб под винтом двигателя.
Уголовное дело по статье УК РФ «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Мужчина признал вину в случившемся и раскаялся.
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