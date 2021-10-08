«Вежливый мальчик». Мать подравшегося в метро дагестанца рассказала о сыне

Мать Ибрагима Мусалаева, который был одним из участников драки в московском метро, рассказала, что ее сын – жалостливый и вежливый человек.

Она рассказала, что ее соседи могут подтвердить, что Ибрагим всегда готов прийти на помощь и выручить.

«Он у меня вроде бы вежливый и жалостливый, где-то поможет, где-то что-то сделает», — рассказала она «Известиям».

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Она заявила, что не понимает, как мог произойти такой инцидент, ведь она «не давала сыну такого воспитания». Мать Мусалаева сообщила, что ее сын учился на сварщика, сейчас учится на художника. Кроме того, его супруга находится на шестом месяце беременности.

6 октября в вагоне метро трое дагестанцев, включая Мусалаева, жестоко избили молодого человека, заступившегося за девушку. В Сети опубликована видеозапись, на которой видно, как нападавшие бьют мужчину и угрожают людям, которые пытаются их остановить.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ДагестанМетрополитен
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