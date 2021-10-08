«Вежливый мальчик». Мать подравшегося в метро дагестанца рассказала о сыне

Мать Ибрагима Мусалаева, который был одним из участников драки в московском метро, рассказала, что ее сын – жалостливый и вежливый человек.

Она рассказала, что ее соседи могут подтвердить, что Ибрагим всегда готов прийти на помощь и выручить.

«Он у меня вроде бы вежливый и жалостливый, где-то поможет, где-то что-то сделает», — рассказала она «Известиям».