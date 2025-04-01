В Приморском крае возбудили уголовное дело по факту убийства амурского тигра

Уголовное дело возбудили по факту убийства амурского тигра в Приморском крае. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Сообщается, что тигра обнаружили близ населенного пункта Минеральное 21 января. Животное было истощено, при его осмотре были обнаружены обморожение и раны на голове. Экспертизой было установлено, что в тигра стреляли.

«Отстрела быть не может!»: Бурматов о том, как решать проблему конфликтных тигров

Ход и расследование уголовного дела контролирует прокуратура Яковлевского района. Дело возбуждено по статье «Незаконная добыча особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации».

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что не должно быть даже мыслей о том, чтобы решать проблему конфликтных краснокнижных тигров путем их отстрела, надо изолировать их в специальные заповедники и обеспечить их кормовой базой. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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