В Приморском крае возбудили уголовное дело по факту убийства амурского тигра
Уголовное дело возбудили по факту убийства амурского тигра в Приморском крае. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Сообщается, что тигра обнаружили близ населенного пункта Минеральное 21 января. Животное было истощено, при его осмотре были обнаружены обморожение и раны на голове. Экспертизой было установлено, что в тигра стреляли.
Ход и расследование уголовного дела контролирует прокуратура Яковлевского района. Дело возбуждено по статье «Незаконная добыча особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации».
Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что не должно быть даже мыслей о том, чтобы решать проблему конфликтных краснокнижных тигров путем их отстрела, надо изолировать их в специальные заповедники и обеспечить их кормовой базой. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru