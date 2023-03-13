Ветер в Уфе сорвал купол недостроенной мечети. Видео

Сильный ветер стал причиной ЧП на строительстве соборной мечети «Ар-Рахим» в столице Башкирии. Из-за его порыва упал один из четырёх купол минарета, информирует республиканский главк МЧС.

Уточняется, что конструкции самого здания мечети не получили серьёзных повреждений, люди не пострадали. Недостроенная мечеть расположена на проспекте Салавата Юлаева в Уфе. Причём работы на объекте были заморожены уже несколько лет назад.

При этом городские власти не подтвердили появившиеся сообщения о том, что упавший купол куда-то пропал. По данным мэрии, он всё ещё лежит возле незаконченной мечети. Момент падения купола попал на видео.

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Управление МЧС по Башкирии вновь распространило экстренное предупреждение в ночь на вторник, 14 марта в связи с сильным порывистым ветром, дождём и мокрым снегом.

Соборную мечеть «Ар-Рахим» начали возводить в Уфе ещё в 2007 году по случаю 450-летия вхождения Башкирии в состав России. Завершение работ несколько раз сдвигалось по финансовым причинам, в том числе, из-за подозрений в хищении при строительстве.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ВетерУфаМечеть
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