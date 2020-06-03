Ветер в Москве повалил десятки деревьев

Ранее стало известно, что на западе столицы дерево упало на проезжую часть и повредило два припаркованных автомобиля. Это произошло на улице Барклая.

Ранее в среду столичное МЧС предупредило жителей о сильном дожде с грозой в ближайшие часы. Порывы ветра будут достигать 17 м/с.















