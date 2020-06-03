Ветер в Москве повалил десятки деревьев

Ветер повалил более 30 деревьев в среду в разных районах Москвы. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб столицы.

Источник также отметил, что в настоящее время уточняется информация о поврежденных автомобилях из-за повалившихся деревьев.

МЧС предупредило москвичей о сильном дожде с грозой в ближайшие часы

Ранее стало известно, что на западе столицы дерево упало на проезжую часть и повредило два припаркованных автомобиля. Это произошло на улице Барклая.

Ранее в среду столичное МЧС предупредило жителей о сильном дожде с грозой в ближайшие часы. Порывы ветра будут достигать 17 м/с.





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ФОТО: pixabay.com
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