Ветер в Москве повалил десятки деревьев
Ветер повалил более 30 деревьев в среду в разных районах Москвы. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб столицы.
Источник также отметил, что в настоящее время уточняется информация о поврежденных автомобилях из-за повалившихся деревьев.
Ранее стало известно, что на западе столицы дерево упало на проезжую часть и повредило два припаркованных автомобиля. Это произошло на улице Барклая.
Ранее в среду столичное МЧС предупредило жителей о сильном дожде с грозой в ближайшие часы. Порывы ветра будут достигать 17 м/с.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru